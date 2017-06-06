Россия заблокировала взнос в ПАСЕ

По его словам, эта сумма составляет около 11 миллионов евро (более 700 миллионов рублей). «Заблокировали перечисление. И [глава Совета Федерации ] Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и [глава МИД Сергей] Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали», - сказал Володин, пояснив, что этот платеж предназначался на конец года.

Ранее Матвиенко заявила, что МИД РФ работает над юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.