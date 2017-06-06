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Россия заблокировала взнос в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия в 2017 году заблокировала треть своего взноса в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, эта сумма составляет около 11 миллионов евро (более 700 миллионов рублей). «Заблокировали перечисление. И [глава Совета Федерации] Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала об этом, и [глава МИД Сергей] Лавров, и мы об этом говорили - треть заблокировали», - сказал Володин, пояснив, что этот платеж предназначался на конец года.
Ранее Матвиенко заявила, что МИД РФ работает над юридическими вопросами по сокращению взноса России в ПАСЕ.
В апреле 2014 года ПАСЕ из-за позиции Москвы по Крыму лишила делегацию РФ права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи. Российская делегация покинула зал заседаний до восстановления полномочий. При этом РФ продолжала платить взносы и являлась одним из пяти основных плательщиков Совета Европы. Взнос в СЕ неделим и представляет собой общий платеж ПАСЕ, Комитету министров, Конгрессу местных и региональных властей, а также Европейскому суду по правам человека. Общая сумма составляет около 40 миллионов евро.
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