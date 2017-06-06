Банки возвращают ипотеку без первоначального взноса

В России вновь появилась возможность приобрести жилье в кредит без оплаты первоначального взноса. По оценке компании «Метриум Групп», такое предложение действует для 73% квартир в новостройках массового сегмента. До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить. Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах. Они востребованы у покупателей, которые не готовы терять несколько лет, чтобы накопить на первоначальный взнос.

Металлинвестбанк, Две трети квартир массового сегмента в старых границах столицы сегодня можно купить в кредит без первоначального взноса. По данным исследования компании «Метриум Групп», такие предложения сейчас действуют в 34 новостройках массового сегмента. Это 14,3 тыс. лотов, или 73,1% от общего количества квартир в жилых комплексах комфорт- и экономкласса в старой Москве. Застройщики сейчас предлагают такие предложения от восьми банков — «Возрождение», СМП Банк Промсвязьбанк , Локо-банк, Россельхозбанк , «Санкт-Петербург» и «Открытие».

Без первоначального взноса ставки начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата, по оценке аналитиков, сегодня составит 37,5 тыс. рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме. Для домов, которые в ближайшее время должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, ставки начинаются от 14%, а минимальный месячный платеж составит 53,4 тыс. рублей в месяц (за квартиру площадью 31,9 кв. м).

В случае с кредитом без первоначального взноса речь не всегда идет непосредственно об ипотеке. Застройщик одного из жилых комплексов предлагает покупателям такой заем от Локо-банка, хотя банк уже свернул программы по ипотеке для физических лиц. Как пояснил директор по маркетингу Локо-банка Денис Зверик, в данном случае речь идет о потребительском кредите.

— Потребительский кредит идет без первоначальных взносов и на любые цели, в том числе покупку жилья. Другое дело, что тут предел 5 млн рублей, этого хватит только на самое дешевое жилье. Но для части покупателей это может стать удобной альтернативой. Это более простая история, надо меньше документов, не нужно оформлять залог на квартиру, — сообщил он.

Как напомнил Денис Зверик, до 2014 года ипотека без первоначального взноса была достаточно популярным предложением.

— Потом все банки закрутили гайки, а сейчас конкуренция обострилась, и это предложение стали снова возвращать, — описал он ситуацию на рынке.

Заместитель руководителя блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Олег Коркин рассказал, что организация включила в линейку своих продуктов ипотеку без первоначального взноса, и отметил, что она востребована на рынке.

Руководитель службы внешних коммуникаций банка «Санкт-Петербург» Анна Бархатова также сообщила о введении программы займов на жилье без первоначального взноса и отметила ее востребованность.

СМП Банк запустил программу ипотечного кредитования без первоначального взноса с конца 2016 года.

— Наиболее востребована она среди клиентов, желающих приобрести недвижимость в строящихся объектах и планирующих в дальнейшем, после завершения строительства и заселения в новое жилье, погасить кредит за счет продажи жилья, имеющегося в собственности, — рассказал вице-президент, руководитель розничного блока СМП Банка Роман Цивинюк

Эксперты рынка недвижимости говорят, что кредиты без первоначального взноса сейчас крайне нужны застройщикам, чтобы стимулировать продажи.

— У населения отсутствуют накопления: в период ажиотажа 2014–2015 годов все свободные деньги были потрачены на товары, услуги или недвижимость из-за опасений, что будет продолжаться обесценивание национальной валюты. В связи с падением курса, ростом цен и снижением реальной заработной платы стало сложнее накопить даже 15–20% от стоимости квартиры на первоначальный взнос, — говорит консультант практики «Оценка» консалтинговой группы «НЭО Центр» Алена Чупракова.

Управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая заметила, что в предложениях без первоначального взноса процентная ставка значительно выше, но и у этого продукта есть свой круг потребителей.

— В первую очередь это те, кто приобретает свое первое жилье, имеет стабильный заработок, но при этом не готов тратить несколько лет на накопление 10–15% от стоимости квартиры. Ведь за это время недвижимость может вырасти в цене, а сбережения «съест» инфляция, — полагает Мария Литинецкая.

Руководитель ипотечного центра компании Est-a-Tet Алексей Новиков , уточнил, что покупатель, интересующийся такими программами, зачастую не может официально подтвердить доход и не соответствует требованиям банков.

За I квартал этого года в России было выдано ипотечных кредитов на 324 млрд рублей. Рост выдачи начался в марте — за месяц россияне взяли ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.