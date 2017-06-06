На валютном рынке скоро грянет буря

- Сегодня рубль, вполне возможно, будет отыгрывать ситуацию с политическими новостями вокруг Катара и реакцией на них нефти, а также обратит внимание на то, что Эльвира Набиуллина заявила про ближайшее предполагаемое снижение ставки на 0,25-0,5 процента. Или не обратит внимания. Пока национальная валюта ведет себя достаточно спокойно, лишь десятком-другим копеек реагируя на достаточно серьезные политико-экономические новости.

Я думаю, что затишье временное. Практика показывает, что российская национальная валюта все-таки довольно волатильная. Конечно, пока есть, наверное, еще какой-то положительный "кери-трейд", который поддерживает ее на плаву и помогает избегать сильных курсовых колебаний.

Пока же рубль вчера вел себя по-разному в ходе торгов индексной сессии, определяющей официальный курс. Ослабел к обеим мировым валютам. Но потом, на фоне возобновившей падение нефти, окончательно развернулся вниз.

По мнению рынка, особого потенциала для роста российского рубля сейчас все-таки нет. А вот для снижения потенциал довольно-таки большой. И, более того, он растет с каждым днем и с каждой новостью. Официальный курс доллара на сегодня, 6 июня, составляет 56 рублей 61 копейку за единицу американской валюты (ослабление на 8 копеек). За один евро дают 63,81 рубля (укрепление на 20 копеек).