МВД предложило серьезно поднять цены на загранпаспорта и права

Согласно разработанным мерам, пошлины за оформление заграничных паспортов и водительских прав могут подскочить в полтора раза, сообщают "Ведомости"

В материале говорится, что зав права предлагается брать 3000 рублей, вместо двух тысяч, а за биометрические загранпаспорта - 5000 рублей, вместо трех с половиной тысяч, которые платятся сейчас.

На тысячу рублей предлагается поднять пошлины на загранспаспорта нового поколения для детей до 14 лет.

Также законопроект предусматривает троекратное увеличение стоимости пластикового о регистрации автомобиля - до 1500 рублей. При этом старый бумажный образец также будет выдаваться по прежней цене.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже это предложение поддержало. Теперь законопроект должен быть обсужден на заседании правительства и в случае одобрения попадет в Госдуму.

Один из участников обсуждения инициативы сообщил, что в прошлом году федеральный бюджет получил от госпошлин 94,2 млрд рублей. Если поднять цены на ряд госпошлин ожидается прибавка к этой сумме еще 44 млрд рублей.

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