Жители Катара скупают продукты питания и воду в ожидании дефицита

Жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва рядом стран дипломатических отношений с государством, пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

"Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия", — сообщили очевидцы. По их словам, "ничего подобного тут никогда не видели".

Как сообщил телеканал "Аль-Джазира", в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.