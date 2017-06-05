Усманов вручил iPhone четырем победителям конкурса мемов про него

Бизнесмен Алишер Усманов решил подарить iPhone четырем авторам мемов про него. Троих участников выбрал сам Усманов, одного определило голосование пользователей «Вконтакте».

«Я решил наградить айфонами сразу троих участников, их работы прикреплены к этой записи. Также айфон получает победитель народного голосования», — написал Усманов на своей странице «Вконтакте».

Среди выигравших работ — четыре изображения. На одном из них используется образ Дмитрия Нагиева из рекламы оператора МТС , подпись на картинке гласит: « Навальный не просто балабол, а балаболище». На другой картинке изображены Усманов и политик Алексей Навальный, на подписи к фото говорится: «Шах и мат! Лузер».

Ранее Усманов пообещал, что раз в неделю будет премировать автора самых удачных шуток про его видеообращения к Навальному.