Обвиненный в хищении 7,5 млрд рублей российский банкир умер под арестом

Сорокадвухлетний подсудимый страдал болезнью Виллебранда-Диана – наследственным заболеванием крови, характеризующимся ее плохой свертываемостью. Топ-менеджеру было 42 года, , у него осталось трое детей.

С февраля банкир находился в коме, до этого его адвокаты неоднократно подавали прошения об изменении меры пресечения, указывая на плохое состояние здоровья. Официального подтверждения о смерти Морозова пока не было.

Дело о «двойной бухгалтерии» в отношении руководства «Огней Москвы» было возбуждено в 2015-м, за год до этого банк лишился лицензии, а вскоре был признан банкротом.

По версии следствия, топ-менеджеры организации, в том числе Морозов, фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги со счетов клиентов переводили подконтрольным фирмам. По делу проходят восемь человек. Морозову ранее были предъявлены обвинения по двум эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), по факту присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК).