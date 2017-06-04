МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине

Как сообщается на портале украинского правительства, точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом.

«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», — говорится в сообщении.

Ранее киевский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН рассказал о предстоящих реформах министерств Украины.

Лучшие курсы обмена валют смотрите на Рамблер.