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МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу на Украине
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали законопроект о реформировании пенсионной системы, разработанный Министерством социальной политики Украины по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана.
Как сообщается на портале украинского правительства, точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Украины, который участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Рон Ван Роденом.
«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», — говорится в сообщении.
Ранее киевский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН рассказал о предстоящих реформах министерств Украины.
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