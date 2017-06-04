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МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине
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Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали проект реформирования пенсионной системы на Украине, разработанный в Киеве.
Об этом стало известно после переговоров главы кабмина Владимира Гройсмана и председателя миссии МВФ Рона ван Родена, сообщается на сайте украинского правительства.
«Результатом переговоров стало утверждение документа, основанного на лучшем мировом опыте и разрешающего проблемы, которые стоят сейчас перед украинским государством», — говорится в сообщении.
Эксперты говорят, что украинские министерства хотят реформировать с привлечением тысячи новых чиновников, которых будут назначать в ЕС.
Ранее Владимир Гройсман объявил о старте полномасштабной реформы в органах власти.
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Международный валютный фонд ЕС Всемирный Банк
Владимир Гройсман
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