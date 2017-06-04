МВФ и ВБ одобрили проект пенсионной реформы на Украине

Об этом стало известно после переговоров главы кабмина Владимира Гройсмана и председателя миссии МВФ Рона ван Родена, сообщается на сайте украинского правительства.

«Результатом переговоров стало утверждение документа, основанного на лучшем мировом опыте и разрешающего проблемы, которые стоят сейчас перед украинским государством», — говорится в сообщении.

Эксперты говорят, что украинские министерства хотят реформировать с привлечением тысячи новых чиновников, которых будут назначать в ЕС

Ранее Владимир Гройсман объявил о старте полномасштабной реформы в органах власти.