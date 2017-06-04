Пронгноз: неделя спокойствия для рубля

Беспокойная динамика “Следующая неделя обещает быть относительно спокойной”, - так, вполне обнадеживающе, начал свой прогноз по рублевому курсу главный экономист Алексей Девятов. После высокой волатильности рубля на минувшей неделе – на фоне изменения нефтяных цен и взбудоражившего рынки заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения – следующая обещает быть более спокойной, надеются аналитики.“Следующая неделя обещает быть относительно спокойной”, - так, вполне обнадеживающе, начал свой прогноз по рублевому курсу главный экономист банка “Уралсиб”

Завершающаяся же неделя, напротив, выдалась весьма беспокойной. И рубль то снижался, вслед за ценами на нефть, реагировавшими на неверие участников рынка в способность соглашения ОПЕК + от 25 мая обеспечить достижение баланса между спросом и предложением на рынке, то поднимался. А в пятницу вновь пошел вниз - за нефтяной планкой, упавшей ниже отметки в $50 за баррель – на фоне заявления президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского климатического пакта. Как предполагается, это может спровоцировать рост буровой активности в США, усилив избыток предложения на мировом рынке. Тем не менее, ко второй половине дня пятницы рубль, как водится, приободрился и несколько приподнялся. К примеру, к 14.40 мск на Московской бирже котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра” достигли уровня 56,5400, а еще через час - 56,5125. А поскольку неделю назад к 13:29 мск котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" на Московской бирже регистрировались у отметки в 56,63, можно констатировать, что в итоге рубль даже оказался в, пусть и малом, но плюсе. И в ближайшие дни, полагает главный дилер управления операций на валютном рынке банка “Открытие” Никита Чуднов, динамика рубля также в большой степени будет зависеть от цен на нефть. Причем, с учетом пребывания последней вблизи нижней части ценового диапазона, есть вероятность некоторой коррекции цен в сторону повышения, что, в свою очередь, поддержит рубль. Также поддержку ему в ближайшее время могут оказывать возможные продажи валюты под дивиденды. Исходя из текущей ситуации, на следующей неделе ожидается курсовой диапазон в 55,90-57,25 руб./$, оговорил Чуднов.

Новостная диспозиция

Хотя в условиях улучшения ситуации в российской экономике отмечается снижение корреляции курса рубля к доллару, “нефтяной фактор” для рубля остается важным, подчеркнул начальник аналитического отдела АО ИФК “Солид” Олег Шагов . По его определению, если нефть Brent в ближайшее время возобновит подъем в район $53-54 за баррель, то доллар, скорее всего, опустится к отметке в 55 рублей. Напротив, при падении цен на нефть до $46-47 за баррель, доллар вновь будет штурмовать отметку в 60 рублей. “При сохранении текущих уровней цен на “черное золото“ ожидаем колебаний национальной валюты в диапазоне 56-58 руб./$”, - рассказал Шагов.

Бюджетный план Трампа на 2018 год

Наряду с прочим, отмечают аналитики, диспозиция доллара (а следом, и рубля) на международном рынке также будет определяться направлениями потоков капитала, в зависимости от поступающих новостей. Комментируя последние сообщения из США, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин пояснил: “Мы достаточно давно настороженно наблюдаем за данными по экономике Соединенных Штатов - по совокупности показателей, эта страна намного ближе к пику делового цикла, чем подавляющее большинство других экономик. Любые неосторожные действия администрации или ФРС в этих условиях могут стать поводом для спада деловой активности”. Но, как ни странно, относительное бездействие Трампа (вынужденного заниматься другими проблемами) в экономической сфере, в реальности даже снижает риски, так как уменьшает вероятность того, что те или иные новые меры спровоцируют спад, уточнил Брагин. В экспертном сообществе, к слову, уже высказывается мнение, что главным объектом внимания специальной группы, которая, по сообщениям СМИ, сейчас создается в Белом доме для защиты его хозяина от нападок оппонентов, должен стать сам Дональд Трамп. Тогда, возможно, удалось бы минимизировать негативный эффект от его собственных заявлений, в том числе, в твиттере, где он нередко дезавуирует выверенные и “правильные” суждения своих помощников.

Правда, по Брагину, прежде всего, на движения рубля сегодня воздействует изменение отношения иностранных инвесторов к ОФЗ. Цикл снижения базовой ставки ЦБ сейчас в самом разгаре, и выходить из позиций в рублевых облигациях нет особого смысла. Более того, при ускорении снижения планки те, кто еще не сформировал позиций в бумагах, могут попытаться “запрыгнуть в последний вагон”. Пока цикл снижения базовой ставки не закончен, сильного ослабления рубля ожидать не стоит.

Поэтому важным событием для валюты станет запланированное на 16 июня заседание Центробанка, на котором будет обсуждаться вопрос по ставке, констатировал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал". Пока, заметил Олег Шагов, поддержку рублю продолжает оказывать стратегия carry trade, в рамках которой инвесторы получают доход за счёт высокого уровня рублевых ставок в РФ и относительно низких долларовых ставок. Однако, с учетом ожидаемого в середине июня уменьшения рублевых ставок (в связи со снижением планки ЦБ 16 июня) и роста долларовых ставок (ФРС 14 июня может повысить базовую ставку) привлекательность carry trade, как и его поддержка рублю, будут снижаться. Также значимым для российской валюты в ближайшее время может стать предполагаемое изменение объемов покупок валюты Минфином РФ , вкупе с планирующимся размещением евробондов РФ в долларах, перечислил начальник аналитического отдела АО ИФК “Солид”.

Расписание к действию В этой связи, считает Владимир Брагин, у рубля высокие шансы на ослабление до конца года. По мере исчерпания потенциала доходности сделок carry trade иностранные инвесторы будут выходить из рублевых бумаг. При этом цены на нефть могут существенно снизиться, так как соглашение ОПЕК вряд ли окажется сильнее роста предложения со стороны США и других стран, указал аналитик. Никита Чуднов также не исключает некоторого плавного сезонного ослабления рубля во втором полугодии. Однако он не ожидает резких движений графика в отсутствие серьёзных изменений на локальном и глобальном рынках, хотя и повторяет, что цены на нефть, способны скорректировать рублевый курс в ту или иную сторону. Впрочем, это в перспективе, а пока рублю предстоит придерживаться расписания, составленного для него Алексеем Девятовым. Итак, во вторник на курс российской валюты может повлиять публикация данных по потребительской инфляции в России. Ожидается, что инфляция достигнет 4% год к году, по сравнению с 4,1% в апреле.

По мнению участников рынка, замедление инфляции даст возможность ЦБ РФ продолжить снижение базовой ставки в краткосрочной перспективе. И если публикация данных по инфляции не преподнесет неприятных сюрпризов, то ее влияние на курс рубля будет довольно ограниченным. В среду воздействие на курс рубля может оказать статистика запасов нефти и нефтепродуктов Минэнерго США. Также, в отсутствие прочих публикаций по ключевым показателям американской экономики в преддверии заседания ФРС 13–14 июня, участники рынка обратят внимание на статистику обращений за пособиями по безработице в США (8 июня), которая в дополнение к ежемесячному отчету о ситуации на рынке труда служит достаточно важным краткосрочным индикатором, указал Девятов. По его словам, другим значимым событием, теоретически способным повлиять на российскую валюту, в четверг станет заседание ЕЦБ

“Однако мы полагаем, что это заседание пройдет без сюрпризов в виде изменения параметров денежно-кредитной политики и, таким образом, не окажет заметного влияния на курс рубля. Несмотря на неплохие темпы экономического роста в странах зоны евро, инфляция все еще остается заметно ниже двухпроцентного целевого уровня ЕЦБ, и его представители продолжают заявлять об отсутствии причин для отклонения от намеченных количественных ориентиров”, - сообщил эксперт. В конце недели, продолжил он, будет опубликован большой блок макроэкономической статистики Китая, включая данные по экспорту и импорту (8 июня), потребительской инфляции и инфляции цен производителей (9 июня).

Очевидно, рынки будут внимательно следить за этими публикациями, поскольку экономика Поднебесной продолжает замедляться, а риски финансового кризиса остаются высокими, несмотря на значительные усилия китайских властей, направленные на ограничение роста кредитования, резюмировал главный экономист банка "Уралсиб“. По его прогнозу, на следующей неделе национальная валюта будет находиться в диапазоне 56–58 руб./долл. при цене на нефть Brent в $51–53 за баррель. Наталья Приходко