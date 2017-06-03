Орешкин дал прогноз по рублю

Рубль превзошел ожидания, национальная валюта будет более крепкой в пересмотренном прогнозе правительства. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин

РБК По его словам, в новом макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития заложен более крепкий рубль. При этом чиновник не назвал конкретных цифр, но заявил, что нацвалюта выросла «немножко», изменения являются «косметическими», передает

«Все те оценки, которые у нас были в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — отметил министр.

Он напомнил, что у министерства имелся сценарий при нефти в 50 долларов за баррель. В пересмотренном прогнозе курс рубля будет близок к данной отметке.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, средний курс доллара в текущем году равен 64,2 рубля. Ранее Орешкин неоднократно говорил, что курс понизится. По его словам, рубль укрепился сезонно, из-за того, что экспорт значительно превысил импорт.