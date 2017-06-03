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Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда

Названа самая востребованная в России специальность
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Россия нуждается в инженерах, поэтому вузам необходимо увеличить количество выпускников в сфере производства, Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
«С моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Вуколов. По его словам, многие российские предприятия не могут найти квалифицированных инженеров и производственников.
Ранее в министерстве образования рассказали, что уменьшили число бюджетных мест на экономических и юридических факультетах. Сейчас данные специальности не востребованы у работодателей.
Вуколов считает, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда. Необходимо переобучить невостребованных специалистов, чтобы они могли бы себя в других отраслях экономики.
Бизнес
РИА Новости
Минобрнауки Роструд
Всеволод Вуколов
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