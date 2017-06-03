Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда

«С моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Вуколов. По его словам, многие российские предприятия не могут найти квалифицированных инженеров и производственников.

Ранее в министерстве образования рассказали, что уменьшили число бюджетных мест на экономических и юридических факультетах. Сейчас данные специальности не востребованы у работодателей.

Вуколов считает, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда. Необходимо переобучить невостребованных специалистов, чтобы они могли бы себя в других отраслях экономики.