Российскому рынку труда больше всего нужны инженеры, считает глава Роструда

"На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства", — сказал Вуколов.

Ранее Минобрнауки сообщило, что снизило число бюджетных мест на специальности "экономика" и "юриспруденция", так как эти специальности не востребованы у работодателей. В связи с этим Вуколов отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда, поэтому необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по его мнению, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.