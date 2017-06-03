Китаю предстоит решить монетарную головоломку

Слабый спрос тормозит экономический рост в Китае. Но реальная проблема не в нехватке денег: объем денежной массы М2 сейчас превышает 155 трлн юаней ($25 трлн), то есть 200% ВВП, и он продолжает ежегодно увеличиваться на 12-13%. Однако, как считает профессор экономики в Фуданьском университете, нынешнее замедление скорее вызвано финансовыми ограничениями в реальной экономике, и в ближайшем будущем решить эту проблему будет трудно.В своей статье на Project Syndicate он отмечает парадокс того, что данные финансовые ограничения ужесточались на фоне серьезного роста в финансовом секторе. Более того, именно расцвет финансового сектора, вызванный отчасти успехом рыночно-ориентированных инноваций, и привел к росту денежной массы М2 и кредитных активов в Китае. Динамика избыточной ликвидности в экономике Китая

"Эту тенденцию можно увидеть начиная как минимум с 2004 г., когда быстрый рост внешнеторгового профицита, масштабный приток капитала и неуклонное укрепление валютного курса вынудили Народный банк Китая (НБК) прибегнуть к монетарной экспансии в качестве страховки от возникших рисков. С тех пор беспрерывные инвестиции Китая в инфраструктуру и недвижимость способствовали росту внутреннего спроса, который опирался на рост кредитования и усиливал его. В 2009 г. Китай сделал еще один шаг вперед на этом направлении: был утвержден масштабный трехлетний план стимулирования экономики, благодаря которому объемы банковского кредитования превысили 20 трлн юаней.По мере роста денежной массы и финансового сектора росла и теневая банковская система, которая действует вне рамок регулирования, призванного уменьшить риски. По данным Moody∎s Investors Service, к концу прошлого года объемы кредитования в теневой банковской системе Китая почти утроились по сравнению с 2011 г., достигнув 65 трлн юаней. С 2006 г. доля теневых банков в общих объемах кредитовании подскочила с 10% до 33%.Однако склонность к рискованному, забалансовому кредитованию можно увидеть и в формальном финансовом секторе. В основном это связано с использованием инновационных и слаборегулируемых финансовых продуктов, позволяющих коммерческим банкам обходить требования регуляторов.Даже межбанковские кредиты, которые традиционно включаются в балансы банков, превратились в "межбанковский инвестиционный бизнес", который может существовать вне банковских балансов. В "Докладе о финансовой стабильности за 2014 год", опубликованном Народным банком Китая, сообщалось, что в период с начала 2009 г. до конца 2013 г. объем межбанковских активов, принадлежащих банковским учреждениям, вырос с 6,21 трлн юаней до 21,47 трлн. Такой рост на 246% в 1,8 раз превысил темпы общего роста активов и в 1,7 раз – темпы общего роста кредитования за тот же период. Тем временем объемы межбанковских обязательств выросли на 236%, что в 1,7 раз выше темпов роста общих объемов обязательств и в 1,9 раз – обязательств по депозитам.Все это увеличивало риски в финансовом секторе Китая, одновременно усиливая давление на реальную экономику. Более того, широкое распространение межбанковских кредитов и нестандартных активов привело к тому, что значительная часть денег начала вращаться внутри финансовой системы, вместо того чтобы использоваться в реальной экономике. Ситуация усугублялась тем, подобные формы финансирования вели к накоплению процентов с каждой проведенной операцией, увеличивая стоимость заимствований в теневой банковской системе.Разумеется, банки получали легкие прибыли от своего забалансового бизнеса. Более того, именно легкие прибыли подталкивают банки и их партнеров в теневой банковской системе направлять депозиты в высокорискованные и высокоприбыльные инвестиции в секторе финансов и недвижимости. Все это может привести к появлению огромных пузырей на рынках активов и высокой рыночной волатильности. Долговые проблемы Китая

Крах фондового рынка в 2005 г. подчеркивает реальность этих рисков. Огромные объемы капиталов были тогда внезапно изъяты с фондового рынка и направлены на рынок недвижимости, при этом рост кредитной задолженности спровоцировал всплеск цен на городское жильё.Масштабный приток денег в китайскую экономику использовался еще и для инвестиций в технологические стартапы. Конечно, Китай заинтересован в поддержке инновационных предприятий, но угроза появления технологического пузыря весьма серьезна.В прошлом году, как следует из данных Министерства науки и технологий Китая, число китайских "компаний-единорогов" (то есть компаний, которые существуют менее 10 лет, но при этом оцениваются уже более чем в $1 млрд) превысило 130. Это как минимум на 30 "единорогов" больше, чем в США. Однако, учитывая, что лишь достаточно небольшой процент китайских единорогов оправдывает ожидания, нет сомнений в том, что у Китая имеются проблемы с их оценкой.Стартапы по аренде велосипедов, которые в прошлом году появились во многих крупных городах (благодаря сотням миллионов долларов, вложенных фондами венчурного капитала), являются одной из иллюстраций монетарных проблем Китая. Потенциальная долгосрочная прибыль этих компаний просто никак не оправдывает тех оценок стоимости, которые они получают. Эти компании, возникшие благодаря теневым банкам Китая, похоже, просто сжигают деньги, например, субсидируя клиентов в надежде пережить конкурентов.Китайские власти видят риски, создаваемые этой деятельностью. Недавно назначенный председатель Китайской комиссии по банковскому регулированию Го Шуцин обещает повнимательней присмотреться к внебалансовым операциям банков и провести строгий аудит их рискованных активов. Тем временем китайские регуляторы рынков ценных бумаг и страхования жестко взялись за случаи враждебных поглощений.Этот натиск приведет к краткосрочным проблемам. Уже сейчас ужесточение регулирования в сочетании с макропруденциальными инструментами НБК вызвало спад цен на фондовом рынке.

Трясет и рынок облигаций, где растут процентные ставки, а уровень дефолтов достиг беспрецедентного уровня.И все же я уверен, что китайские власти продолжат усиливать финансовое регулирование. Они слишком хорошо понимают, что финансовая система, в которой доминируют банки, не переживет нового, хаотического кризиса.Истина, однако, в том, что ужесточение регулирования, хотя оно и необходимо для смягчения финансовых рисков, не решит монетарной головоломки Китая и уж тем более не защитит экономику Китая от последствий финансового кризиса в долгосрочной перспективе. Чтобы этого добиться, Китаю нужно выявлять и поощрять такие финансовые инновации, которые способствуют реальной экономической деятельности. К сожалению, на этом фронте не видно достаточного прогресса".