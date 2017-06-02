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Кудрин рассказал о последствиях санкций для российской экономики

Кудрин рассказал о последствиях санкций
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Санкции против России продолжат замедлять рост ВВП страны. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
«Санкции будут оставаться чувствительными и вычитать у нас примерно ближайшие 3-4 года почти до полупроцента нашего потенциального роста ВВП», — цитирует Интерфакс Кудрина.
По его словам, в первые годы эффект вычета из экономического роста достигал 0,8%, в настоящее время он находится в пределах 0,5%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика справилась с введёнными странами Запада санкциями.
5 мая сообщалось, что Алексей Кудрин выступил с предложением повысить пенсионный возраст в стране.
Проректор Академии труда и социальных отношений, замглавы РАНХиГС Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение бывшего министра финансов.
Бизнес
ФБА "Экономика сегодня" Интерфакс
РАНХиГС
Александр Сафонов Алексей Кудрин Владимир Путин
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