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Кудрин рассказал о последствиях санкций для российской экономики
Санкции против России продолжат замедлять рост ВВП страны. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин.
«Санкции будут оставаться чувствительными и вычитать у нас примерно ближайшие 3-4 года почти до полупроцента нашего потенциального роста ВВП», — цитирует Интерфакс Кудрина.
По его словам, в первые годы эффект вычета из экономического роста достигал 0,8%, в настоящее время он находится в пределах 0,5%.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика справилась с введёнными странами Запада санкциями.
5 мая сообщалось, что Алексей Кудрин выступил с предложением повысить пенсионный возраст в стране.
Проректор Академии труда и социальных отношений, замглавы РАНХиГС Александр Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение бывшего министра финансов.
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