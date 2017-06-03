Агентство S&P отозвало рейтинг РФ по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) отозвало долгосрочный рейтинг РФ по национальной шкале, а также рейтинги по национальной шкале ряда российских компаний и банков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу S&P.

"S&P Global Ratings отзывает рейтинги по российской национальной шкале, ранее присвоенные 104 эмитентам и 48 выпускам долговых обязательств", - говорится в сообщении агентства.

Данное решение было принято в связи с новыми правилами работы рейтинговых агентств в РФ. После 14 июля рейтинги S&P в национальной шкале станут неприемлемыми. Вместе с тем эксперты агентства не отказывается от рейтингов по международной шкале всем эмитентам, которым ранее были присвоены рейтинги в национальной шкале. Отзыв рейтингов по национальной шкале не отразится на рейтинге эмитентов по международной шкале.

Ранее в России был принят закон, который установил требования к рейтинговым агентствам, работающим на территории страны. Ставить оценки как экономике, так и предприятиям в РФ теперь смогут только юридические лица, которые Центробанк включит в реестр.

Работать агентства будут по единым правилам, в которые законом включены требования к независимости от любого политического или экономического влияния. В их деятельности также должен отсутствовать какой-либо конфликт интересов. Информацию о своей работе агентства будут раскрывать самостоятельно. Эти правила касаются, в частности, известной тройки - Fitch, Moody’s и S&P.