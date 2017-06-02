Голодец назвала размер пенсий через три года

ТАСС К 2020 году пенсия в России должна составлять в среднем 16,4 тысяч рублей. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства Ольга Голодец . Ее слова передает

«Мы должны выходить на новый уровень пенсий: мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов, в сегодняшних условиях это 16 400 (рублей), и за два-три года мы должны прийти к этой цифре», — заявила Голодец.

Голодец добавила, что после достижения этой цифры, руководству страны следует двигаться к отметке в 2,5 прожиточных минимума к 2030 году. По мнению вице-премьера, пенсии должны расти за счет увеличения фондов оплаты труда. Свое заявление Голодец сделала на Петербургском международном экономическом форуме.