Главные события у вас в почте
Голодец назвала размер пенсий через три года
К 2020 году пенсия в России должна составлять в среднем 16,4 тысяч рублей. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Ее слова передает ТАСС.
«Мы должны выходить на новый уровень пенсий: мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов, в сегодняшних условиях это 16 400 (рублей), и за два-три года мы должны прийти к этой цифре», — заявила Голодец.
Голодец добавила, что после достижения этой цифры, руководству страны следует двигаться к отметке в 2,5 прожиточных минимума к 2030 году. По мнению вице-премьера, пенсии должны расти за счет увеличения фондов оплаты труда. Свое заявление Голодец сделала на Петербургском международном экономическом форуме.
31 мая Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода – до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. По словам авторов инициативы, данная мера поможет увеличить размер пенсий в реальном выражении на 30% к 2024 году.
Оставить комментарий
Последние новости
-
RT на русском
-
Московский Комсомолец
-
Lenta.ru