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Голодец рассказала о среднем уровне пенсий в России к 2020 году
Вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что средний уровень пенсий в России через два-три года должен составлять 16,4 тысяч рублей.
«Мы должны выходить на новый уровень пенсий: мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов, в сегодняшних условиях это 16 400 (рублей), и за два-три года мы должны прийти к этой цифре», — приводит ТАСС слова Голодец, которые она сказала в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Голодец заявила, что система электронных трудовых книжек может начать работу в России с 1 января 2018 года.
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