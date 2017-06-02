Голодец рассказала о среднем уровне пенсий в России к 2020 году

«Мы должны выходить на новый уровень пенсий: мы должны достигать сначала двух прожиточных минимумов, в сегодняшних условиях это 16 400 (рублей), и за два-три года мы должны прийти к этой цифре», — приводит ТАСС слова Голодец, которые она сказала в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Голодец заявила, что система электронных трудовых книжек может начать работу в России с 1 января 2018 года.