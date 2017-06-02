В ЦБ рассказали, когда пятница станет выходным днем

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в России через 15 лет можно будет начать обсуждать вопрос третьего выходного дня. Об этом сообщает Газета.Ru .

На горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем , заявил Швецов.

По его мнению, в России развивается медицина, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди , добавил Швецов.

Он отметил, что появление еще одного выходного дня откроет новые сектора, которые связанны с предоставлением услуг по личному времени.