Глава ВТБ потерял часть сбережений, поставив против выхода Британии из ЕС

Глава ВТБ Андрей Костин поставил часть своих сбережений на фунт стерлингов, не веря в осуществимость Brexit.

"Я хочу подать гражданский иск против бывшего премьера-министра Великобритании Джеймса Кэмерона ", — пошутил глава ВТБ.

"Я как раз накануне Brexit был в Нью-Йорке, выступал на CNN и гордо заявил, что не может Великобритания выйти из состава ЕС . Я готов собственные деньги на это поставить. Что я и сделал", — сказал Костин, выступая на сессии ПМЭФ.

Костин рассказал, что накануне Brexit взял часть своих сбережений и поставил на фунт стерлингов. "Но я не думал, что британское правительство, которое не хотело выхода из Европейского союза, но выполняло некие предвыборные обещания — настолько не подготовит вопрос, что проиграет референдум", — посетовал глава ВТБ.

"Для меня это был шок, что это произошло. Ещё раз урок того, что если ты что-то не понимаешь, в частности, британскую политику — лучше не делать из этого финансовых выводов", — добавил он.

Несмотря на то, что сам процесс Brexit будет болезненным, для ВТБ больших последствий нет. "Имея в Лондоне небольшой инвестиционный банк численностью 300 человек, никогда, в общем-то, не рассчитывали на то, что мы сумеем с такими компаниями как JP Morgan или Citibank конкурировать", — заключил Костин.