Рабочий день в XXI веке может сократиться до двух часов, считает Топилин

Рабочий день в будущем может значительно сократиться и составить всего два часа, считает министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин

"Сейчас уже стандарт XX века – восемь часов в день, 40-часовая рабочая неделя – (меняется): есть страны, которые работают меньше… Может быть, в XXI веке будет стандарт четыре часа, может быть, пять, может, шесть, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы за два часа будем с вами все отрабатывать, а потом заниматься своими делами", — сказал Топилин на полях Петербургского форума.

Он отметил, что это не будет означать, что будет падать зарплата, зарплата и стоимость труда должны расти.