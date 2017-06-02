Усманов ответил на обвинения Навального в шести пунктах

В заявлении пресс-служба Усманова поясняет, что в результате высказываний Алексея Навального как в суде, так и за его пределами, «у многих может сложиться превратное впечатление о том, как проходил судебный процесс и какие доказательства приводили обе стороны». Бизнесмен приводит ряд фактов.

В первом пункте Усманов опровергает обвинения Навального в том, что он отбывал тюремный срок за изнасилование, отмечая, что действительно был осуждён в 1980 году в Узбекистане, но по статьям, не имеющим никакого отношения к статье об изнасиловании. В 2000 году Верховный Суд Узбекистана отменил этот приговор по реабилитирующим основаниям. «Юридически это означает, что Алишер Усманов никогда не совершал преступлений. Никаких», - говорится в заявлении.

Во втором пункте пресс-служба Усманова комментирует информацию о передаче некоммерческому фонду «Соцгоспроект», который «якобы» имеет отношение к премьеру Дмитрию Медведеву , участка с домом в поселке Знаменское на Рублевке оценочной стоимостью 5 млрд руб. «Касательно передачи дома в селе Знаменское фонду «Соцгоспроект»: как уже неоднократно поясняли участники сделки, в обмен на участок земли в 12 га фонд получил от Алишера Усманова дом в Знаменском, а Группа Ист-Инвест - деньги. Все этапы сделки зарегистрированы, и любой желающий может увидеть их в реестре недвижимости», - говорится в заявлении. Вся информация, распространенная в фильме Навального - художественный вымысел, указывает пресс-служба.

Третий пункт касается обвинений Навальным Алишера Усманова в неуплате налогов в РФ. Согласно заявлению, юристы Усманова представили суду справки из ФНС , где указано, что с 2003 года Алишеру Усманову начислено почти 12,5 млрд руб. налогов, и задолженность отсутствует. «Попытки Навального в суде спекулировать на том, что со своих активов господин Усманов должен платить больше налогов не выдерживает никакой критики, потому что Навальный умалчивает, что речь идёт лишь о личных налогах Усманова, в то время как его компании, регулярно проходящие налоговые проверки, за всё время владения Усмановым заплатили налогов в бюджет Российской Федерации на сумму около 740 млрд рублей», – отмечается в тексте.

Отдельный пункт касается цензуры в ИД «Коммерсант» , о которой говорил Навальный. «Никакой цензуры господин Усманов в своих медиаактивах не «насаждал». Бывший редактор журнала «Власть» Максим Ковальский покинул издание по соглашению сторон. Впрочем, сегодня он снова работает в ИД Коммерсант. Как и господин Навальный, наши юристы ходатайствовали о допросе в суде свидетелей из ИД «Коммерсант» для подтверждения своей позиции, однако судья отклонила соответствующее ходатайство. Со стороны господина Навального никаких доказательств того, что Усманов «насаждает цензуру», представлено не было. Более того, материал, который стал предметом этического конфликта, ни до ни после не подвергался цензуре и до сих пор есть в открытом доступе на сайте ИД «Коммерсант», - говорится в заявлении пресс-службы .

Последний пункт посвящен сделке с акциями металлургической Corus, которую Навальный считает противозаконной и связывает с занимающим сейчас пост первого вице-премьера Игорем Шуваловым

«Касательно отношений с господином Шуваловым: наши юристы представили суду убедительные доказательства законности сделки с акциями компании Corus Group. Эта сделка прошла множество проверок со стороны различных российских, иностранных и международных организаций, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, а также Генеральной прокуратуры РФ . Никаких нарушений закона они не выявили. Более того, даже в той статье WSJ , на которую ссылался Навальный, чёрным по белому написано, что никаких законов РФ эта сделка не нарушала», - отметили в пресс-службе Усманова.

«Что касается нашего общего впечатления о ходе судебного процесса и поведения в нем стороны Навального, то его можно охарактеризовать как популистскую обструкцию», - резюмировали представители бизнесмена.