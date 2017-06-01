Кудрин рассказал об отношении россиян к повышению пенсионного возраста

Фокус-группы Центра стратегических разработок свидетельствуют о том, что отношение к повышению пенсионного возраста в РФ шесть лет назад было хуже, чем теперь, сообщил журналистам председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин

"Шесть лет назад тоже проводились предыдущей командой такие же опросы, отношение было существенно хуже", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос о том, каково отношение россиян к повышению пенсионного возраста по результатам фокус-групп ЦСР.

Кудрин отметил, что любые реформы, в том числе не совсем популярные, требуют обсуждения и анализа последствий.

"Мы провели часть таких обследований, социологических фокус-групп… Безусловно, в современном мире любые реформы должны обсуждаться и должен сложиться некий консенсус, или большинство должно все-таки поддерживать", — считает он.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. ЦСР в проекте стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста в РФ не будет.