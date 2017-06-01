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Украина взыскала с «Газпрома» первые штрафы по антимонопольному делу
Киев взыскал первые деньги с российского «Газпрома» в счёт уплаты штрафа Антимонопольного комитета (АМКУ). С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко. Его слова передает издание «Сегодня».
«Уже сейчас арестовано определенное имущество «Газпрома», которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами», – заявил Петренко.
Петренко добавил, что имущество было арестовано с помощью «абсолютно легальных механизмов взыскания». Министр добавил, что в ближайшее время ведомство предоставит результат взыскания в цифрах, и подчеркнул, что «они (цифры – прим. Рамблер) будут приятны». Глава ведомства отметил, что на территории Украины нет активов «Газпрома» на 172 миллиарда гривен (6,64 миллиарда долларов, сумма штрафа - прим. Рамблер). Киев продолжит добиваться взыскания штрафа через сотрудничество с другими странами, на территории которых расположены объекты российской компании.
В 2015 году АМКУ вынес постановление, согласно которому «Газпром» обязан выплатить 6,64 миллиарда долларов за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. В организации решили, что положение холдинга ущемило интересы «Нафтогаза Украины». В «Газпроме» с таким постановлением не согласились, заявив, что весь газ передавался украинской компании на границе России и Украины. «Газпром» неоднократно пытался обжаловать решение АМКУ, однако все жалобы российской компании были отклонены.
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