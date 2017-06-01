Украина взыскала с «Газпрома» первые штрафы по антимонопольному делу

Киев взыскал первые деньги с российского «Газпрома» в счёт уплаты штрафа Антимонопольного комитета ( АМКУ ). С таким заявлением выступил министр юстиции Украины Павел Петренко . Его слова передает издание «Сегодня»

«Уже сейчас арестовано определенное имущество «Газпрома», которое находится на территории Украины. Речь идет об акциях компании, где они являются акционерами», – заявил Петренко.

Петренко добавил, что имущество было арестовано с помощью «абсолютно легальных механизмов взыскания». Министр добавил, что в ближайшее время ведомство предоставит результат взыскания в цифрах, и подчеркнул, что «они (цифры – прим. Рамблер) будут приятны». Глава ведомства отметил, что на территории Украины нет активов «Газпрома» на 172 миллиарда гривен (6,64 миллиарда долларов, сумма штрафа - прим. Рамблер). Киев продолжит добиваться взыскания штрафа через сотрудничество с другими странами, на территории которых расположены объекты российской компании.

В 2015 году АМКУ вынес постановление, согласно которому «Газпром» обязан выплатить 6,64 миллиарда долларов за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. В организации решили, что положение холдинга ущемило интересы «Нафтогаза Украины». В «Газпроме» с таким постановлением не согласились, заявив, что весь газ передавался украинской компании на границе России и Украины. «Газпром» неоднократно пытался обжаловать решение АМКУ, однако все жалобы российской компании были отклонены.