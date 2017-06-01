Шувалов о санкциях США: чистой воды конкурентная борьба

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что санкции против России используются США в качестве инструмента конкурентной борьбы, передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Если в России в 2014 году мы смотрели на санкции как на политический инструмент, то теперь мы, конечно же, понимаем, что это чистой воды конкурентная борьба, и США прикрываясь возможностью вводить санкции для того, чтобы реагировать на какие-то политические события, на самом деле быстренько подчищают для себя возможности в конкурентной борьбе", — сказал он во время сессии "Глобализация по-новому: каждый сам за себя?" в рамках Петербургского экономического форума.

Шувалов отметил, что в 2014 году, когда ему говорили об этом, "он усмехался и думал, что наверно это кто-то придумал".

В сентябре 2016 года Шувалов в кулуарах Восточного экономического форума сообщал, что экономика России адаптировалась к санкциям и ищет оптимальную структуру, менее зависимую от нефти и газа.