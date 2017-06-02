В Сети высмеяли идею «Почты России» создать авиакомпанию

Рамблер предложил пользователям соцсетей придумать лучшее название для нового авиаперевозчика, которого планирует создать "Почта России". Пользователи сочли, что для новой авиакомпании подошли бы названия «Авиаждун», «Тормозок», «МедлеАвиа».

Среди предложенных вариантов: «Почтаждун», «Росcмедленнавиа», «Авиаждун», «Пингвинус», «Тормозок», «ЧерепашьиАвиалинии», «МедлеАвиа», «Своруйпосылкулайн», «Наземные авиалинии России» и «Почталет».

Также пользователи социальной сети «ВКонтакте» предложили слоганы для новой российской авиакомпании.

«Летим, пока рак на горе не свистнет», - написал Валерий Велькер. «Почтавиа России» - авиакомпания, созданная при поддержке Ждуна. За доставку пассажиров в неверный пункт назначения и не в срок компания ответственности не несет, утерянный багаж будет отправлен владельцу «Почтой России», - предложил пользователь с ником Актриса Весна. «Авиакомпания "Почта России" доставит вас с "ветерком" в любую точку страны не хуже ценных бандеролей. Без потерь, царапин и травм. Мы заботимся о вас», - написала Юлия Зверева.

Ранее сообщалось, что «Почта России» уже в ближайшем будущем может создать свою собственную авиакомпанию.

«Безусловно, "Почта России" на двух самолетах останавливаться не должна, нам нужны и Ту-204, и магистральные самолеты. Надеюсь, что в ближайшие год-два мы сможем создать необходимый и достаточный авиационный парк, чтобы создать собственную авиационную компанию», - рассказал генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

На сегодняшний день организация владеет двумя грузовыми самолетами ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России и в Китай.