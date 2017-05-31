ЦСР предложил новую стратегию повышения пенсионного возраста в России

В России предложили ежегодно увеличивать пенсионный возраст на полгода. С такой инициативой выступили в Центре стратегических разработок (ЦСР). Об этом сообщат РИА Новости

Повышать возраст предлагается до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Согласно стратегии экономического развития на 2018-2024 годы, эта мера позволит увеличить размер пенсии к 2024 году на 30%, тогда как коэффициент замещения останется на уровне не ниже 34%. Разработчики проекта утверждают, что при повышении пенсионного возраста до 76 лет средняя страховая пенсия составит 1,86 прожиточного минимум пенсионера (ПММ) к 2024 году и 2,33 ПМП – к 2035 году. В то же время количество трудоспособных граждан уменьшится к 2030 году на 10,1 миллиона человек в возрасте 20-39 лет, а в возрасте 40-59 – увеличится на 3,2 миллиона человек. 30 мая руководитель ЦСР Алексей Кудрин представил проект российскому президенту Владимиру Путину . В Минэкономразвития заявили, что, согласно макропрогнозу, до 2035 пенсии расти не будут.

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