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«Газпром» ожидает окончательного решения по спору с «Нафтогазом» в конце июня
Вынесенное сегодня решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» и «Нафтогазом» является промежуточным, окончательное решение арбитраж может вынести не раньше конца июня, сообщает «Газпром».
«Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса», — говорится в сообщении.
Ранее «Газпром» сообщил, что получил промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом». Компания «Нафтогаз» сообщила, что арбитраж вынес решение об отмене требования «бери или плати» «Газпрома» по контракту на поставку газа на Украину.
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