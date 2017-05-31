«Газпром» ожидает окончательного решения по спору с «Нафтогазом» в конце июня

Вынесенное сегодня решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между «Газпромом» «Нафтогазом» является промежуточным, окончательное решение арбитраж может вынести не раньше конца июня, сообщает «Газпром».

«Сегодня получено отдельное (промежуточное) решение Стокгольмского арбитража по разбирательству между ПАО “Газпром” и НАК “Нафтогаз Украины” в рамках контракта купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, что является промежуточной стадией арбитражного процесса», — говорится в сообщении.

Ранее «Газпром» сообщил, что получил промежуточное решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом». Компания «Нафтогаз» сообщила, что арбитраж вынес решение об отмене требования «бери или плати» «Газпрома» по контракту на поставку газа на Украину.