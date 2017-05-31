Герман Стерлигов отменил запрет для геев на вход в свои магазины

После жалоб с витрин магазина «Хлеб да соль Германа Стерлигова » в Москве и Санкт-Петербурге исчезли таблички, в грубой форме запрещавшие вход в помещение представителям секс-меньшинств. Об этом сообщила жительница Петербурга Вера Врубель. «Таблички нет! Убрали. Проверять будем каждый день. Не расслабляемся: теперь пускай уберут из всех остальных магазинов», - написала она в своем Facebook. В понедельник Врубель разместила фотографию, на которой была видна табличка на витрине магазина с надписью «П****асам вход запрещен».

«Я буду прилагать все и всяческие усилия, направленные на то, чтобы рядом с моим домом не было заведений с фашистскими вывесками. Рядом с подобной табличкой весьма органично смотрелось бы заявление «жидам и черномазым вход воспрещен», - заявила Врубель тогда.

Как сообщает «Интерфакс», такая же табличка пропала с витрины магазина православного предпринимателя в центре Москвы после жалобы в Объединение административно-технических инспекций столицы местного жителя.