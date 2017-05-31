Суд отменил требование «Газпрома» к «Нафтогазу» «бери или плати»

РИА Новости Арбитражный суд Стокгольма отменил запрет на реэкспорт газа из России, условие «бери или плати», и постановил пересмотреть цену на газ с 2014 года. С таким заявлением выступила замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль . Ее слова передает

«Их позиция (Стокгольмского арбитража — прим. Рамблер) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома» ) упразднено полностью; запрет реэкспорта отменен полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб», - заявила Зеркаль.

27 апреля «Газпром» увеличил требования к «Нафтогазу Украины» с 31,7 миллиардов долларов до 37 миллиардов долларов. Судебное разбирательство между двумя компаниями проходит в Стокгольмском арбитраже с июне 2014 года. Предметом споров стали контракты на поставку сырья из России на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Предполагается, что суд вынесет решение до 30 июня 2017 года.