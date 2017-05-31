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Проезд в подмосковных электричках подорожает

Проезд в подмосковных электричках подорожает
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С 1 июля билет в подмосковных электричках подорожает на 7,3%. С таким заявлением выступила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко. Ее слова передают «Ведомости».
«Рост составит 7,3%. То есть с 20 рублей 50 копеек до 22 рублей за одну зону», — заявила Алексеенко.
Алексеенко добавила, что в следующем году роста тарифа не будет. Пересмотр цены за проезд проведут в январе 2019 года.
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Бизнес Главное Московская область Экономика
Ведомости
Наталья Алексеенко
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