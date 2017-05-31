Проезд в подмосковных электричках подорожает

«Ведомости» С 1 июля билет в подмосковных электричках подорожает на 7,3%. С таким заявлением выступила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко . Ее слова передают

«Рост составит 7,3%. То есть с 20 рублей 50 копеек до 22 рублей за одну зону», — заявила Алексеенко.

Алексеенко добавила, что в следующем году роста тарифа не будет. Пересмотр цены за проезд проведут в январе 2019 года.