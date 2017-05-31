В "Сбербанке" опровергли сообщения об уязвимости системы «Сбербанк Онлайн». В кредитной организации таким образом ответили на мнение специалиста Олега Кулабухова. Об этом сообщает портал RB7 со ссылкой на пресс-секретаря компании Анну Морозову.

По словам Морозовой, Кулабухов предупреждает об опасности вымышленных угроз. Эксперт утверждает, что злоумышленники могут подменить скрипты, однако это не соответствует действительности. В банке утверждают, что мошенники не смогут реализовать описанный сценарий без подключения к компьютеру пользователя или сетевой инфраструктуре Сбербанка. Подобную ситуацию в кредитной организации сравнили с той, когда клиент передает карту злоумышленнику с пин-кодом. В банке подчеркнули, что система выдает аналитическим системам «Яндекс.Метрика» и « Google Analytics» обезличенную информацию, что значительное повышает уровень безопасности и конфиденциальности.

29 мая Олег Кулабухов опубликовал на портале geektimes.ru материал, в котором утверждал, что злоумышленники могут использовать скрипты для сбора любой информации о клиентах, в том числе и о платежах, картах и паролях.