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Плата за проезд в подмосковных электричках вырастет на 7%
В подмосковных электричках проезд подорожает более чем на 7%. Изменения вступят в силу с 1 июля, пишет «Интерфакс Россия» со ссылкой на первого зампреда комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко.
«Рост составит 7,3%. То есть с 20 руб. 50 коп. до 22 руб. за одну зону», — сказала она.
Пересмотр тарифа состоится в январе 2019 года.
Как отмечает «Мир24», с января 2017 года в Москве выросли тарифы на проезд в метро и наземном транспорте.
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