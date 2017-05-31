Плата за проезд в подмосковных электричках вырастет на 7%

В подмосковных электричках проезд подорожает более чем на 7%. Изменения вступят в силу с 1 июля, пишет « Интерфакс Россия» со ссылкой на первого зампреда комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко

«Рост составит 7,3%. То есть с 20 руб. 50 коп. до 22 руб. за одну зону», — сказала она.

Пересмотр тарифа состоится в январе 2019 года.

Как отмечает «Мир24», с января 2017 года в Москве выросли тарифы на проезд в метро и наземном транспорте.