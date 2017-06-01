Украина взыскала с «Газпрома» первые штрафы по антимонопольному делу

Киев взыскал с «Газпрома» первые суммы в рамках дела о взыскании с компании штрафа в размере почти 395 миллиардов рублей, наложенного Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту газа в республике. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Очень скоро мы покажем этот результат в цифрах», — пообещал министр юстиции Павел Петренко

Он признал, что на территории Украины нет принадлежащего «Газпрому» имущества, сопоставимого с размером штрафа. «Мы будем двигаться в другие страны, где есть соответствующие активы и денежные средства, и ставить вопрос о выполнении украинских решений и в будущем — международных решений о взыскании с "Газпрома" задолженности», — добавил чиновник.

В российской компании перспективы взыскания суммы этого штрафа за пределами Украины оценили как весьма незначительные. Также «Газпром» прорабатывает возможность решить вопрос по оспариванию штрафа в международных инстанциях, поскольку возможности этого на украинской территории исчерпаны.