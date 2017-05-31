Сбербанке ответили на статью Олега Кулабухова, который якобы нашел уязвимость в "Сбербанке Онлайн".

Представители Сбербанка разобрали мнение эксперта Олега Кулабухова о якобы имеющейся в "Сбербанке Онлайн" уязвимости и заметили, что информация не соответствует действительности.

В Сбербанке заметили, что Кулабухов описывает вымышленную угрозу подмены скриптов, после чего утверждает, что злоумышленники могут с легкостью воспользоваться теми же методами, однако это не так.

В банке добавили, что автор не описывает вероятность угрозы личным данным клиентов при отсутствии доступа к компьютеру пользователя или инфраструктуре самого Сбербанка.

Таким образом, исследование эксперта напоминает вручение банковской карты с записанным на ней пин-кодом злоумышленнику и крик о том, что снять с карты деньги очень легко.

В банке также подчеркнули, что система передает абсолютно обезличенные данные, что является частью политики безопасности и конфиденциальности.