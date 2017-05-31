Минэкономразвития прогнозирует почти нулевой рост пенсий до 2035 года

Из представленных в прогнозе демографических параметров следует, что рост занятости может быть достигнут при повышении пенсионного возраста – до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 7 млн человек (23%) в сравнении с 2017 годом, а число занятых вырастет на 1 млн. Без реформы количество пенсионеров увеличится на 5,4 млн человек, а трудоспособных граждан сократится на 3,2 млн.



Также из прогноза министерства следует, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут только на 2,5%, а до 2022 года будет наблюдаться их сокращение.



При реальном росте страховых пенсий в 2,5% пенсии неработающих пенсионеров к 2035 году в реальном выражении увеличатся на 20%, что в пересчете на рубли составит чуть более 13 000 руб., а пенсии неработающих пенсионеров увеличатся до 15 500 руб.



Благодаря сокращению отношения пенсий к зарплате с 35% до 22% и уменьшению числа пенсионеров отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда снизится с 28% до 15%, что простимулирует рост производительности и инвестиций.



При успешной реализации реформ доходы за 20 лет увеличатся на 55%, реальные зарплаты – на 56,5%, экономика – на 78%.

