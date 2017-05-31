МЭР: до 2022 года пенсии в реальном выражении будут падать

Минэкономразвития в своем макропрогнозе полагает, что к 2035 году пенсии в реальном выражении вырастут только на 2,5%, а до 2022 года будет наблюдаться только их сокращение. Об этом сообщает RNS со ссылкой на печатные СМИ.

По прогнозу министерства, к 2035 году число пенсионеров уменьшится на 7 млн человек, или 23%, а количество занятых возрастет на 1 млн. Однако такой вариант развития событий возможен, только если пенсионный возраст будет увеличен - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В противном случае к 2035 году число пенсионеров вырастет на 5,4 млн.

Также ведомство ожидает, что до 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться; расти они начнут только после 2024 года, увеличившись на 2,5% в реальном выражении к 2035 году. При этом в сравнении с 2013 годом пенсии будут ниже на 4%.