BofA: над рублем нависла угроза carry trade провала

Глобальная волна carry trade на близка к завершению, а это, в свою очередь, угрожает валютам развивающихся стран, и в первую очередь рублю.

Держатели ОФЗ

Таким мнением поделились аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, согласно которому риски операций carry trade существенно возросли и возможен скорый обвал.

Аналитики банка отмечают, что подобная ситуация уже повторялась не раз, и все признаки сигнализируют, что близок очередной "судный день" для валют, которые хедж-фонды использовали как цель в рамках стратегии carry trade.

"История сarry trade печальна известна тем, что как только инвесторы отказываются брать на себя дополнительный риск, они массового закрывают позиции. Настроения инвесторов приближаются к тем уровням, за которыми, судя по опыту прошлых лет, часто следовала коррекция", - отмечается в отчете банка.Аналитики BofA используют индекс Emerging Market Carry-Sentiment, который является отражение степени оптимизма инвесторов. Он основывается на притоке средств в инструменты с фиксированной доходностью и валюты. И этот индекс показывает, что настроения кэрри-трейдеров приближают к критическому уровню, после достижение которого коррекция может наступить в течение четырех недель.

"Самый сильный консенсус" сформировался в отношении рубля в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. BofA ожидает падения рубля и использует опционы. Аналитики напоминают, что позиции закрываются очень быстро, и те, кто использует кэрри-трейд, уже неоднократно теряли деньги. В 1990-е, когда ставка США была повышена неожиданно, потеряли те, кто вкладывал в валюты развивающихся стран. Также с падение столкнулись те, кто занимал в иенах для покупки долларовых активов в 1990-х годах и в середине 2000-х годов.Хотя в BofA признают, что индекс может срабатывать преждевременно, пропуская последнее ралли, лучше быть в первых рядах тех, кто выйдет и получит прибыль.Carry trade с рублем - это надолго В то же время аналитики банка Goldman Sachs уверены, что привлекательность операций carry trade с рублем не потеряют своей привлекательности даже в случае снижения ставок. В обзоре банка отмечается, что инфляция в России снижается гораздо быстрее, чем ЦБ снижает ключевую ставку, в результате чего привлекательность операций carry trade с российской валютой не снижается.

"Снижение инфляции на высокодоходных рынках даже в условиях, когда номинальная ставка снижается в течение последних шести месяцев, позволяет доходности операций carry trade находиться на уровнях, близких к максимальным", - говорится в обзоре банка. Более того, аналитики Goldman Sachs считают, что есть "ограниченный потенциал" для дальнейшего укрепления российской валюты, даже несмотря на то, что власти всячески пытаются препятствовать этому процессу.