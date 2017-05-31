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BofA: над рублем нависла угроза carry trade провала
Глобальная волна carry trade на близка к завершению, а это, в свою очередь, угрожает валютам развивающихся стран, и в первую очередь рублю.
Держатели ОФЗ
Таким мнением поделились аналитики Bank of America Merrill Lynch в своем отчете, согласно которому риски операций carry trade существенно возросли и возможен скорый обвал.
Аналитики банка отмечают, что подобная ситуация уже повторялась не раз, и все признаки сигнализируют, что близок очередной "судный день" для валют, которые хедж-фонды использовали как цель в рамках стратегии carry trade.
"История сarry trade печальна известна тем, что как только инвесторы отказываются брать на себя дополнительный риск, они массового закрывают позиции. Настроения инвесторов приближаются к тем уровням, за которыми, судя по опыту прошлых лет, часто следовала коррекция", - отмечается в отчете банка.Аналитики BofA используют индекс Emerging Market Carry-Sentiment, который является отражение степени оптимизма инвесторов. Он основывается на притоке средств в инструменты с фиксированной доходностью и валюты. И этот индекс показывает, что настроения кэрри-трейдеров приближают к критическому уровню, после достижение которого коррекция может наступить в течение четырех недель.
"Самый сильный консенсус" сформировался в отношении рубля в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. BofA ожидает падения рубля и использует опционы. Аналитики напоминают, что позиции закрываются очень быстро, и те, кто использует кэрри-трейд, уже неоднократно теряли деньги. В 1990-е, когда ставка США была повышена неожиданно, потеряли те, кто вкладывал в валюты развивающихся стран. Также с падение столкнулись те, кто занимал в иенах для покупки долларовых активов в 1990-х годах и в середине 2000-х годов.Хотя в BofA признают, что индекс может срабатывать преждевременно, пропуская последнее ралли, лучше быть в первых рядах тех, кто выйдет и получит прибыль.Carry trade с рублем - это надолго В то же время аналитики банка Goldman Sachs уверены, что привлекательность операций carry trade с рублем не потеряют своей привлекательности даже в случае снижения ставок. В обзоре банка отмечается, что инфляция в России снижается гораздо быстрее, чем ЦБ снижает ключевую ставку, в результате чего привлекательность операций carry trade с российской валютой не снижается.
"Снижение инфляции на высокодоходных рынках даже в условиях, когда номинальная ставка снижается в течение последних шести месяцев, позволяет доходности операций carry trade находиться на уровнях, близких к максимальным", - говорится в обзоре банка. Более того, аналитики Goldman Sachs считают, что есть "ограниченный потенциал" для дальнейшего укрепления российской валюты, даже несмотря на то, что власти всячески пытаются препятствовать этому процессу.
Активность зарубежных инвесторов на рынке российского долга является едва ли не рекордной. Любое размещение новых бумаг Минфина сопровождается массовой скупкой облигаций из-за рубежа. Цифры говорят сами за себя. По данным Банка России, за I квартал зарубежные участники рынка приобрели облигаций федерального займа на 288 млрд руб. К слову, эта сумма в два раза превышает показатель за октябрь-декабрь прошлого года и более чем двое выше прогноза самого Центрального банка.
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