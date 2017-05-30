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Соперник "Боинга": СМИ восхитились новым российским самолетом
Российский гражданский самолет MC-21 может стать прообразом лайнеров будущего. При строительстве машины впервые использовалась технология облегченных углеродосодержащих композитных крыльев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Уникальная технология удешевляет крупные детали самолета на 25% и позволяет экономить деньги на топливе. Разработками российских инженеров из Иркутского авиационного завода заинтересовались корпорации Airbus и Boeing. Первый полет MC-21 совершил 28 мая в Иркутске. Лайнерами планируют заменить самолеты Ту-154. Первые лётные экземпляры поступят «Аэрофлоту» в конце 2018 – начале 2019 года.
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