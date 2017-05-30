Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что лучшим для Киева решением Стокгольмского арбитража по спору "Нафтогаза" "Газпромом" будет отмена принципа "бери или плати".

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года. Согласно отчетности "Газпрома", арбитраж должен вынести решение по двум искам 30 июня.

"Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем долгом "бери или плати", то есть та трактовка, которую навязывает нам "Газпром", мы должны покупать 52 миллиарда кубов газа, оно для нас наиболее тягостное. Несмотря на то, что контракт предусматривает и пересмотр цены, и все другие вещи, но опять же этого не делалось, и мы надеемся, что благодаря решению Стокгольмского арбитража это будет сделано", — сказала Зеркаль в эфире украинского телеканала "5 канал" во вторник вечером.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Согласно этому правилу, "Нафтогаз" должен ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа. Общая сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу", по данным отчетности российского холдинга, составляет 37 миллиардов долларов.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и транзитные ставки и отмены запрета на перепродажу газа.

По словам замглавы МИД Украины, решение суда не будет сразу публичным. "Завтра, я думаю, мы услышим с обеих сторон, что все хорошо, что все победили. Любое решение сначала будет трактоваться как победа обеими сторонами. Это логично, поскольку решение не будет сразу публичным… Это более 500 страниц, это тот анализ, который провел арбитраж, и резолютивная часть — это только итог, и завтра он будет сделан и выведена какая-то формула, которая затем будет использоваться для подсчета. И будет дано определенное время сторонам для того, чтобы сделать эти подсчеты вместе; будут определены эксперты; а потом, если стороны не придут к общему мнению что кому кто виноват, уже арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов", — сказала Зеркаль.