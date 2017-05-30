Украина запретит ввоз продукции известнейших брендов

Украинские власти планируют запретить физическим лицам ввозить в страну товары 1146 международных компаний. Среди компаний, чья продукция может попасть в черный список, Adidas, Apple , PlayStation. Об этом говорится на сайте OpenDataBot

«Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придётся либо идти «в подполье», либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти чёрный рынок и, соответственно, коррупция», - говорится на сайте.

Запретительные меры могут быть приняты в связи с реализацией законов, которые Украина обязана согласовать в связи с новым этапом подготовки к евроассоциации. Инициатива призвана защитить рынок от товаров, произведенных с нарушением прав интеллектуальной собственности. В список также попали Canon, Coca-Cola , Lego, Levi’s, LG, HP, New Balance, Nokia, Samsung, Xiaomi и другие.