Главные события у вас в почте
Украина запретит ввоз продукции известнейших брендов
Украинские власти планируют запретить физическим лицам ввозить в страну товары 1146 международных компаний. Среди компаний, чья продукция может попасть в черный список, Adidas, Apple, PlayStation. Об этом говорится на сайте OpenDataBot.
«Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придётся либо идти «в подполье», либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти чёрный рынок и, соответственно, коррупция», - говорится на сайте.
Запретительные меры могут быть приняты в связи с реализацией законов, которые Украина обязана согласовать в связи с новым этапом подготовки к евроассоциации. Инициатива призвана защитить рынок от товаров, произведенных с нарушением прав интеллектуальной собственности. В список также попали Canon, Coca-Cola, Lego, Levi’s, LG, HP, New Balance, Nokia, Samsung, Xiaomi и другие.
30 мая парламент Нидерландов последним из законодательных органов Евросоюза ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Теперь документ должен подписать король Виллем-Александр. Решение вступит в силу после публикации в государственном журнале. Предполагается, что процесс ратификации полностью завершится к июлю 2017 года. Украина подписала соглашение с Европейским союзом в 2014 году.
Оставить комментарий