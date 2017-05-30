Титов не видит целесообразности в повышении пенсионного возраста

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что экономические выгоды от повышения пенсионного возраста не компенсируют негативный эффект. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

"Считаю, что те материальные, финансовые выгоды, которые мы получим от увеличения пенсионного возраста никак не компенсируют негативный социальный эффект на наше общество", - сказал Титов по итогам совещания у президента России Владимира Путина

Ранее экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин сообщил, что Путин намерен в июне-июле провести несколько совещаний по вопросам социально-экономической стратегии страны.

Он также добавил, что вопрос о повышении пенсионного возраста в России не обсуждался во время совещания с президентом.