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Газета.Ru

Источник: Росавиация сняла предупреждение об ограничении чартеров в Турцию

Росавиация не возражает против полетов в Турцию
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Росавиация сняла предупреждение о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
"Получили телеграмму Росавиации, этой телеграммой агентство проинформировало о снятии предупреждения о возможных ограничениях чартеров между Москвой и Антальей", - сказал источник.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Росавиация отзовет уведомление о возможном ограничении чартеров в Турцию.
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