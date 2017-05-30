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Источник: Росавиация сняла предупреждение об ограничении чартеров в Турцию
Росавиация сняла предупреждение о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
"Получили телеграмму Росавиации, этой телеграммой агентство проинформировало о снятии предупреждения о возможных ограничениях чартеров между Москвой и Антальей", - сказал источник.
Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Росавиация отзовет уведомление о возможном ограничении чартеров в Турцию.
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