Источник: Росавиация сняла предупреждение об ограничении чартеров в Турцию

Росавиация сняла предупреждение о возможном ограничении чартеров между Москвой и Антальей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.

"Получили телеграмму Росавиации, этой телеграммой агентство проинформировало о снятии предупреждения о возможных ограничениях чартеров между Москвой и Антальей", - сказал источник.