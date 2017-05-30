Наггетсы исчезнут из ресторанов McDonald’s

Наггетсы пропадут из ресторанов McDonald´s. Россельхознадзор обнаружил в курином мясе фуразолидон. Ведомство проводит проверку поставщика – компанию ООО «Каргилл». Об этом сообщается на сайте службы

«Продукция животного происхождения общим весом более 18 тонн, не соответствующая требованиям нормативных документов, направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ», - говорится в сообщении.

Речь идет о продукции Mc Nuggets («МакНаггетс»). Запрещенный препарат был обнаружен в мясе птицы после исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ЦНМВЛ).