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Наггетсы исчезнут из ресторанов McDonald’s
Наггетсы пропадут из ресторанов McDonald´s. Россельхознадзор обнаружил в курином мясе фуразолидон. Ведомство проводит проверку поставщика – компанию ООО «Каргилл». Об этом сообщается на сайте службы.
«Продукция животного происхождения общим весом более 18 тонн, не соответствующая требованиям нормативных документов, направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ», - говорится в сообщении.
Речь идет о продукции Mc Nuggets («МакНаггетс»). Запрещенный препарат был обнаружен в мясе птицы после исследований, проведенных Центральной научно-методической ветеринарной лабораторией (ЦНМВЛ).
Фуразолидон – антибактериальное средство. Кроме того, в тонне куриного филе были обнаружены сальмонеллы. Производителями этого мяса являются ООО «Белгородские гранулированные корма («Белгранкорм») и АО «Ярославский бройлер». Обе компании – поставщики «Каргилла». Поставки возобновятся после завершения проверки.
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