Госдума может ограничить предельный процент ставки по микрозаймам на уровне 150% годовых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в финансово-экономическом блоке правительства.

Депутаты государственной Думы в ближайшее время могут принять поправки к законам «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (МФО), для того чтобы ограничить максимальный размер процентной ставки по микрозаймам.

«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%», — цитирует «Коммерсант» зампреда комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова

В настоящее время размер ставки на рынке микрозаймов в среднем составляет 600%, а предельные значения ставок МФО достигают 800%.

Участники рынка кредитования полагают, что в случае введения потолка ставки в 150% с рынка МФО, прежде всего, уйдут организации, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов. Многие микрофинансовые организации прекратят функционировать, а остальные перейдут в сегмент с большими суммами и сроками.