Рост зарплат в США ослабит рубль

Сергей Коробков, инвестиционный аналитик GLOBAL FX:

- Неделя, завершающая май и открывающая дорогу июню, насыщена большим объемом макроэкономической статистики и событийными потоками из ключевых регионов мира. Открыл неделю визит президента Владимира Путина во Францию. И от того, насколько крепким будет рукопожатие двух президентов, эксперты и участники рынка будут судить об успешности переговоров, о том, откроются ли перспективы смягчения антироссийских санкций. Ведь в этом случае рубль получит поддержку.

Также на динамику курса российской валюты будут оказывать влияние нефтяные котировки. После заседания ОПЕК 25 мая черное золото по итогам недели подешевело на 3 процента, отреагировав на нежелание участников обсуждать более значительное сокращение нефтедобычи, чем было предусмотрено на предыдущей встрече. С технической точки зрения котировки Brent в падении пробили одним ударом сразу несколько уровней поддержки и протестировали в пятницу 200-дневную среднюю скользящую на графике. Это сильный медвежий сигнал. Ближайшая цель нисходящего тренда в котировках Brent - психологический уровень в 50 долларов за бочку. Если он не устоит, тогда движение в сторону 45 долларов произойдет достаточно быстро.

Основные движения на нефтяном рынке произойдут в четверг, когда Минэнерго США опубликует (на день позже обычного из-за выходного в понедельник - прим. "РГ") сведения об изменении в запасах сырой нефти и нефтепродуктов на конец этой недели.

Из макроэкономической хроники определяющим для курса американской валюты на этой неделе будут отчеты ADP (независимый исследовательский институт в сфере HR сервисов) и Минтруда США о состоянии рынка занятости в мае (payrolls).

Если количество вновь созданных рабочих мест в отчетный период окажется не менее 170 тысяч, а средняя почасовая оплата наемного в очередной раз повысится в диапазоне 0,2%-0,3%, тогда вопрос с подъемом учетной ставки на очередные четверть процента на ближайшем заседании ФРС 13-14 июня можно считать делом решенным. Значит и здесь доллар получит поддержку.

Для котировок евро основным катализатором будут предварительные данные по потребительской инфляции в еврозоне в мае и индекс цен производителей за апрель. Они будут опубликованы в среду и пятницу соответственно. От того, как поведут себя инфляционные индикаторы в зоне обращения единой европейской валюты, будет зависеть риторика на заседании ЕЦБ 8 июня.

Укрепление или ослабление инфляционного давления способно приблизить или отдалить сроки начала ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Во второй половине недели внимание участников торгов привлечет экономический форум в Санкт-Петербурге. В пятницу ожидается выступление на форуме президента Владимира Путина. Количество и размеры подписанных на петербургском форуме контрактов будут создавать положительный фон для динамики рубля.

Учитывая многовекторность и разнообразный характер экономических и политических событий недели, я ожидаю сохранения котировок в паре USD/RUB в диапазоне 56,20-57,50. В паре EUR/RUB колебания могут проходить в несколько более широком диапазоне 62,50-64,50.