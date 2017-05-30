Старикам здесь не место

Правительство Украины и МВФ вошли в клинч по вопросу проведения в стране пенсионной реформы. После долгих дискуссий кабмин Владимира Гройсмана принял соответствующий документ в середине мая. Однако, по информации источников ряда украинских СМИ, представители фонда категорически его не одобрили. В чем суть пенсионной проблемы и о чем не могут договориться Киев и МВФ, разбиралась «Лента.ру»

Западные партнеры Киева, в частности МВФ, все постмайданные годы упорно продавливают проведение пенсионной реформы на Украине. Беспокойство фонда и других финансовых институтов вполне понятно: приближается срок, когда Киев должен будет отдавать вложенные в страну кредитные деньги. А ситуацию с Пенсионным фондом Украины можно сравнить с бомбой, заложенной под экономику страны: одно неловкое движение — и система может полностью обвалиться. Тогда все усилия и кредиты Запада пойдут насмарку. Не менее печальной ситуация будет в том случае, если все оставить так, как есть сейчас. Очень важно правильно понимать интерес Запада к теме: в первую очередь это забота о собственных финансах, а не о благополучии украинцев преклонного возраста. Какой ценой ситуацию удастся урегулировать, МВФ особенно не волнует.

На Украине сегодня насчитывается более 12 миллионов пенсионеров, из которых восемь миллионов получают минимальные деньги и живут за чертой бедности. Минимальная пенсия на Украине составляет сейчас ничтожные 1312 гривен (2800 рублей), на которые невозможно прожить даже несколько дней. Часто счет за услуги ЖКХ, газ, воду и электричество существенно больше этой суммы. Украинская экономика за счет теневых процессов (зарплаты в конвертах и неофициальная занятость) устроена таким образом, что соотношение плательщиков пенсионных взносов к пенсионерам составляет почти один к одному, — это один из самых низких показателей в мире. По данным правительства, в стране сейчас около 18 миллионов реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят примерно 11 миллионов человек.

Кроме того, Запад упрекает Киев в том, что в среднем украинцы выходят на пенсию намного раньше, чем работники в других странах. «Средний возраст выхода на пенсию для мужчин (на Украине) составляет около 58,5 года, для женщин — немного меньше 56 лет. Для сравнения: средние показатели в ЕС составляют 63,6 года для мужчин и 62,6 года для женщин», — подсчитал недавно глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден и высказался в том духе, что основная структура пенсионной системы в стране не изменилась с советских времен. Последнее замечание встревожило украинских чиновников, спровоцировав несколько откровенно хамских выпадов. Так, вице-премьер Украины Павел Розенко констатировал, что после этой ремарки у него «пропало любое желание читать весь этот бред до конца». «Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает, ужасный непрофессионализм!» — вынес вердикт Розенко.

Так или иначе, дефицит Пенсионного фонда Украины, который надо покрыть из госбюджета, в нынешнем году составляет фантастический 141 миллиард гривен (более 300 миллиардов рублей, около 6 процентов ВВП Украины, второй по размеру дефицит пенсионного фонда в Европе в сравнении с размером экономики страны). Если на Украине не будет проведена пенсионная реформа, этот дефицит в 2018 году увеличится до 175 миллиардов гривен (377 миллиардов рублей), в 2019 году — более чем до 200 миллиардов гривен (430 миллиардов рублей).

Согласно тексту меморандума, заключенному Украиной и МВФ, пенсионную реформу правительство и парламент страны должны были принять до конца мая этого года, с тем чтобы документ полноценно вступил в силу с 1 января 2018 года. 17 мая кабмин принял проект реформы и направил его на рассмотрение в Совет реформ. «Я беру на себя полную ответственность за выполнение этого проекта», — заявил премьер Гройсман, выразив надежду, что законопроект будет принят Радой до завершения нынешней сессии. Глава правительства даже произнес мантру об отставке: якобы если все провалится, он готов пойти и на такой радикальный шаг. А чтобы парламент долго не раздумывал, премьер заранее поставил его в «интересное положение», публично пообещав украинцам чувствительное повышение пенсий уже с 1 октября — но при условии, если Рада поддержит реформу.

«Мы много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с 1 октября повышение 5,6 миллионам пенсионеров пенсий от 200 до 1000 гривен (от 400 до 2000 рублей). Это достаточно существенное повышение пенсий, и оно будет на постоянной основе, это не какие-то подачки… Но здесь очень важно получить поддержку украинского парламента », — заявил премьер в одном из телеэфиров, назвав процесс красивым словосочетанием «осовременивание пенсий».

Идея проста: если парламент проголосует за повышение возраста, то премьер снимет все сливки от этого шага, не проголосует — главе правительства будет на кого свалить ответственность. Нелишне упомянуть, что цена вопроса составляет «всего-навсего» лишние 11-12 миллиардов гривен (23-25 миллиардов рублей), хотя в правительстве уверяют, что располагают такими деньгами.

В любом случае ранее намеченный график уже сорван, а последние новости и вовсе стали для украинской власти ушатом холодной воды. Без одобрения фонда надо начинать процесс сначала, тем самым признав его ошибочность. А ведь еще недавно проект реформы рекламировался как поистине гениальное решение всех проблем. Впрочем, Киев может придерживаться выбранной стратегии наперекор МВФ в надежде, что удастся как-нибудь договориться. Обе перспективы, надо сказать, не из приятных, так что властям страны теперь есть о чем подумать.

Хотя бы частичным решением проблемы с пенсиями могло бы стать повышение пенсионного возраста в республике, однако по понятным причинам на это не пойдет ни одна власть в Киеве. В нынешних условиях намечающегося социального бунта, может, еще и удастся избежать (в зависимости от того, как ляжет политический пасьянс), но выиграть следующие выборы на таких инициативах невозможно. В итоге сложилась весьма любопытная ситуация: формально МВФ вроде бы не настаивает на этом шаге (во всяком случае, киевские чиновники утверждают, что им удалось отстоять сохранение нынешних стандартов), но вместе с тем при каждом удобном случае в фонде повторяют, что именно повышение эффективного пенсионного возраста является «критически важным для продолжения сотрудничества».

Тем временем Киев пошел навстречу требованиям фонда в другом крайне чувствительном для пенсионного вопроса нюансе. В частности, нынешний проект реформы предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии — сначала с нынешних 15 до 25 лет, а потом (с 2028 года) и до 35 лет. Эксперты отмечают, что именно этот пункт по сути означает завуалированное повышение пенсионного возраста, причем сразу до 65 лет. Между тем, по официальным данным, средняя продолжительность жизни мужского населения в стране едва превышает 62 года. Но самое циничное даже не это. Если окажется, что необходимого для пенсии стажа не хватает, можно будет либо доработать, либо… купить. «Один год стажа стоит 16 896 гривен (36 400 рублей). Можно купить до пяти лет стажа. Если нет ни денег, ни стажа, вместо пенсии можно претендовать только на социальную помощь, которая будет значительно ниже минимальной пенсии», — приводит неутешительный прогноз газета «Сегодня».

Логично, что эти моменты, встреченные на Украине шквалом негодования, МВФ не критиковал. Что же не понравилось фонду, который категорически отверг программу Гройсмана и его команды? Первое — идея «осовременивания пенсий на постоянной основе», проще говоря — то самое рекламное повышение выплат для 5,6 миллиона украинцев, которое нынешнее правительство запланировало на 1 октября. Особую пикантность ситуации придает то, что ранее в правительстве утверждали, что МВФ не возражает. «Это ответственность правительства, и спрашивать кого-либо, проводить осовременивание или нет, мы не будем», — храбрился на днях министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Вторая претензия — отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, которую пытался обеспечить Киев. Оказывается, это тоже нельзя. Третий момент чисто технический и связан со снижением коэффициента оценки стоимости года стажа с 1,35 до 1. Тут самое интересное в том, что об этой инициативе в ходе шумной презентации пенсионных изменений правительство вообще умолчало. Последствия же предполагаются более чем значительные: снижение размера пенсий примерно на треть. И сейчас украинцы вынуждены гадать, был ли это намеренный план или же там работают такие «специалисты», которые сами не разобрались, к чему приведут их реформы.

Очевидно, что сейчас ситуация зашла в глухой угол и Киеву со специалистами МВФ потребуется не один раунд напряженных переговоров, чтобы решить, как быть дальше. Несмотря на отдельные резкие выпады в адрес фонда, слабо верится, что правительство Гройсмана решит проигнорировать партнеров в столь чувствительном вопросе. Еще больше обостряет ситуацию с Пенсионным фондом политический фактор и приближающиеся выборы. Премьер, решившись на ультиматум парламенту, сам задал формат дискуссии, и вполне возможно, что сам же пожалеет об этом. Треть страны (нынешние пенсионеры) между тем оказалась в заложниках этого взрывоопасного конфликта. Впрочем, разве это сейчас волнует украинские власти?