Набиуллина назвала 3 ключевых шока для экономики РФ

Один из наиболее опасных "шоков" для экономики России является замедление темпов глобального экономического роста."Хотя в 2017 году темпы глобального роста несколько повысились и выглядят более устойчиво, чем в предыдущие девять лет, последовавшие после глобального экономического кризиса, но тем не менее, по сравнению с нулевыми годами рост выглядит все еще малоубедительным",— цитирует ее агентство "РИА Новости"

Вторым фактором, которые окажет существенно влияние на экономику России – это исчерпание потенциала экономического роста Китаем. Причем, по ее словам, замены Китаю так и не появилось, фактически, глобальный ВВП остался без "локомотива", который был стимулировал его дальнейший рост."Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным. Можно говорить не только о конце нефтяного, но и в целом о конце сырьевого суперцикла", - заявила Набиуллина.

Растущие риски роста волатильности Набиуллина назвала в качестве третьего определяющего фактора. По ее словам, постепенный переход мировых ЦБ к ужесточению монетарной политики и является источником таких рисков.В то же время она подчеркнула, что помимо масштабных глобальных вызовов, российской экономике предстоит столкнуться и с существующими внутренними вызовами. "Основные резервы для роста сейчас находятся в повышении эффективности компаний как в государственном, так и в частном секторе, снижении издержек, повышении качества управления, росте производительности труда, инвестициях, в появлении новых малых и средних предприятий и создании условий для их роста",— заявила Набиуллина.

Она подчеркнула, что для продолжения роста экономики России необходимо появление эффективных финансовых институтов. И именно поэтому ЦБ "фокусируется на выстраивании здоровой, надежной и эффективной финансовой системы, способной адекватно оценивать инвестиционные проекты".