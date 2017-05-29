Около трети россиян экономят на мясе и колбасе

За последние три месяца почти треть россиян были вынуждены экономить на мясе, сыре и колбасе, передает передает RNS со ссылкой на опрос "инФОМ", проведенный по заказу Банка России

Так, о необходимости экономить или отказываться от крупных покупок из-за отсутствия денег сообщили 46% респондентов. Не нуждались экономии 25% опрошенных, а еще 26% ничего не планировали.

За последние три месяца 28% экономили на мясе и птице, 24% — на сыре и колбасе, еще 23% — на рыбе и морепродуктах. На одежде, обуви и кожгалантерее экономили 22% участников опроса.

Меньше всего экономили на сахаре и соли (3%), растительном масле (3%), крупах и макаронных изделиях (3%). Не приходилось экономить ни на одном из продуктов 39% опрошенных.

Что касается отказа от крупных покупок и трат, то 16% экономили на ремонте, 15% — на отдыхе и поездках, 8% — на технике для дома.

В опросе приняли участие 2 тыс. жителей России старше 18 лет из 55 регионов России.