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ЦБ отозвал лицензии у трех банков
"Айви банк", "РИТЦ банк", "ИР-Кредит" лишились лицензий на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.
У банка «ИР-Кредит» лицензия аннулирована в связи с добровольным прекращением деятельности. Кредитная организация занимала 560 место в банковской системе Российской Федерации.
"РИТЦ банк" в связи с дефицитом ликвидности утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов. Банк занимал 555 место в банковской системе России.
По мнению ЦБ, "Айви банк" имел бизнес-модель, носившую «выраженный кэптивный характер» и «в значительной степени ориентированную на высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка». В ЦБ заявили, что операции и сделки «Айви Банка» «создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков».
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